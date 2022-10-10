البرلمان الجزائري يشارك في أعمال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي براوندا

أ ش أ

يشارك البرلمان الجزائري بغرفتيه في أعمال الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي ستجري اعتبارا من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأوضح مجلس الأمة (الغرفة الثانية من البرلمان الجزائري)، في بيان الأحد، أنه من المنتظر أن يشارك في أعمال هذه الدورة أكثر من 1000 مشارك يمثلون 120 برلمانا.

وبحسب البيان، سيناقش المشاركون مواضيع عديدة مدرجة في جدول أعمال لجان وهيئات الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن موضوع النقاش العام الذي يحمل عنوان: "المساواة بين النساء والرجال من أجل عالم أكثر صمودا وسلما".

كما سيتناول المشاركون سبل دفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.