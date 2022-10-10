البحوث الفلكية: سنكون على موعد مع كسوف جزئى للشمس يوم 25 أكتوبر

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر أكتوبر 2022، موضحا أن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس حيث أن النظر إلي الشمس بالعين المجردة.

وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، أننا سنكون على موعد مع كسوف جزئي للشمس يوم 25 أكتوبر الجارى .

وقال : لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس وكما سنراه في مصر سوف يحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا .

كما سيظهر هذا الكسوف للعديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند، وننوه دائما بانه لايمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين .