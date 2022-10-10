البابا تواضروس يستقبل أسقف ورئيس دير البرموس بوادى النطرون

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الاثنين، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس بوادى النطرون.

وعرض أسقف ورئيس دير البرموس بوادى النطرون على قداسة البابا عددًا من الموضوعات الخاصة بالدير.

وفى سياق متصل، كان قداسة البابا، حضر اليوم الاثنين، حفل تخرج طلبة دفعة 2022 من كلية الشرطة، الذى أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار قيادات الدولة في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.