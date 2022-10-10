الامم المتحدة تعقد اليوم اجتماعا لبحث ضم روسيا لأراض أوكرانية

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تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة إعلان روسيا ضم 4 مناطق في أوكرانيا .

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية الأحد أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش قد صرح بأن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى باستخدام القوة يعد انتهاكا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .

وقال جوتيرش إن ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا لن يكون له قيمة قانونية.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية لبلاده بعد استفتاءات رفضها الغرب، وهذه المناطق هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا.