اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:20 ص
أكرم القصاص
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الامم المتحدة تعقد اليوم اجتماعا لبحث ضم روسيا لأراض أوكرانية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:00 ص
الامم المتحدة تعقد اليوم اجتماعا لبحث ضم روسيا لأراض أوكرانية الامم المتحدة
أ ش أ

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تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة إعلان روسيا ضم 4 مناطق في أوكرانيا .

وذكرت قناة (الحرة) الاخبارية الأحد أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش قد صرح بأن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى باستخدام القوة يعد انتهاكا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي .

وقال جوتيرش إن ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا لن يكون له قيمة قانونية.

وفي 30 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق أوكرانية لبلاده بعد استفتاءات رفضها الغرب، وهذه المناطق هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا.

 


الامم المتحدة

ضم روسيا لأراض أوكرانية

روسيا

استفتاء روسيا

اوكرانيا



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