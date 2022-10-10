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الاستخبارات الأوكرانية: الكرملين أصدر أمر استهداف كييف يومى 2 و 3 أكتوبر

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:46 م
الاستخبارات الأوكرانية: الكرملين أصدر أمر استهداف كييف يومى 2 و 3 أكتوبر قصف كييف
كتب محمد عبد العظيم

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قالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن الكرملين أصدر أمر استهداف كييف يومي 2 و 3 أكتوبر الماضي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن الضربات الصاروخية الأخيرة على أوكرانيا أصابت كل المرافق المستهدفة فى الهجوم وتم تحقيق الهدف.

يُذكر أن وسائل إعلام أعلنت صباح اليوم عن ضربات بصواريخ روسية على كييف ومقاطعة كييف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكوفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا، بالإضافة إلى ذلك، أعلن مكتب الرئيس الأوكراني وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيا وفينيتسيا وسومي وجيتومير

 


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