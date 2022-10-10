وأوضحت المفوضية - في بيان أصدرته اليوم - أن هذا المؤتمر يعقد تحت عنوان "تعبئة الدعم للتغذية والأمن الغذائي"، وأنها تنظمه بالمشاركة مع إدارة التنمية الريفية والزراعية والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وبنك التنمية الإفريقي.

وأضافت أنه تم تنظيم هذا المؤتمر من أجل دعم الجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الضرورية الإنسانية عبر أنحاء القارة الإفريقية، وبحث سبل الوفاء بالالتزامات الإقليمية والعالمية، وأن المؤتمر يهدف إلى تسريع تنفيذ هذه الالتزامات، ومن بينها تنفيذ الأطر الاستراتيجية مثل برنامج التنمية الزراعية الشاملة فى إفريقيا.

وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش خططا أعدتها مؤسسات عديدة من أجل التخفيف من تأثير أزمة الغذاء، وأنه سيتم البناء على الموقف الإفريقي المشترك بشأن الأنظمة الغذائية لرفع مستوى الوعي، وإيجاد توافق على رؤية مشتركة وتحفيز الأعمال الفردية والجماعية لزيادة الاستثمارات.

وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه وزراء زراعة وممثلون دائمون لدى الاتحاد الإفريقي، وشركاء في مجال التنمية، ووكالات تابعة للأمم المتحدة والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

ولفتت مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في أعقاب صدور تقرير للبنك الدولي وصدور التقرير العالمي السنوي بشأن الأزمات الغذائية، محذرا من استمرار تزايد معدلات المعاناة من الجوع، بعد أن أشارت التقديرات في عام 2021 إلى معاناة أكثر من 193 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي واحتياجهم لمساعدات عاجلة.