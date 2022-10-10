وقال الممثل الأعلى الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - "يدين الاتحاد الأوروبي الهجمات الروسية المتواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا؛ والتي يسقط فيها عشرات الضحايا كل أسبوع"، مؤكداً أنه سيتم محاسبة جميع المسئولين عنها.

وأشار إلى أن القصف الروسي لمبنى سكني في زابوريجيا أمس أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا وإصابة 40 آخرين.

من جانبه، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش: "يجب ألا يكون المدنيون والبنية التحتية المدنية الهدف أبدا في أي مكان"،

وذلك تعليقاً على الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

يشار إلى أن الهجمات الصاروخية الروسية على المباني السكنية خلفت عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في مدينة (زابوريجيا) بجنوب شرقي أوكرانيا.

من ناحيه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المواطنين إلى الاحتماء في الملاجئ وتوخي الحذر، في ظل تعرض مناطق عدة في البلاد لغارات جوية.

وكتب زيلينسكي - في منشور عبر قناته الرسمية على منصة (تليجرام) وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس يوكراين" الأوكرانية - "في اليوم 229 للحرب، يحاولون تدميرنا ومسحنا من على وجه الأرض".. مضيفاً "يحاولون تدمير شعبنا الذين ينامون في منازلهم في زابوريجيا، وقتل الأشخاص الذين يخرجون إلى العمل في دنيبرو وكييف".

وتابع "أن آثار الغارات الجوية لم تضح بعد في جميع أنحاء أوكرانيا، لكن هناك ضربات صاروخية، وللأسف، هناك قتلى وجرحى".

ووجه زيلنسكي الحديث إلى شعبه قائلاً: "أتوسل إليكم.. لا تغادروا الملاجئ، اعتنوا بأنفسكم وبأحبائكم، فلنصمد ونكن أقوياء".

وكانت سلسلة انفجارات قد هزت مدينة زابوريجيا جراء سقوط عشرات الصواريخ على مجمع سكني، كما هزت انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة دنيبرو صباح اليوم.