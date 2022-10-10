الإدارية ترفض منح الماجستير لطالب في طب عين شمس لرسوبه بالدور الثاني

كتب - أحمد عبد الهادي

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم حكماً انتهت فيه، إلى رفض منح طالب درجة الماجستير في الكلى بجامعة عين شمس، نظرا لرسوبة في امتحانات الدور الثاني، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والمتضمن رفض منحه درجة الماجستير.

وقالت المحكمة: من حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان مقيدا بكلية الطب - جامعة عين شمس في العام الجامعي 2012/2013، للحصول على درجة الماجستير في أمراض الكلى، وذلك في ظل العمل باللائحة الداخلية للكلية بنظام الساعات المعتمدة والصادرة بالقرار الوزاري رقم ۱۸۱۹ لسنة ۲۰۰۹ المشار إليها واجتاز الجزء الأول دور أكتوبر ۲۰۱۳ وناقش الرسالة بتاريخ 28/3/۲۰۱۷ ثم تقدم لامتحان الجزء الثاني دور إبريل ۲۰۱۷ وحصل في مادة أمراض الكلى على 622,5 من 1150 درجة ،أي اقل من 60% في المادة فتقدم لدور أكتوبر 2017 وحصل في ذات المادة علي 197/1150 درجة ، ثم تقدم لدور مايو 2018 وحصل فيها على5، 674/1150 ثم دور نوفمبر 2018 وحصل فيها على 678 من 1150 درجة ، ومن ثم يكون راسبا في المادة المشار اليها باعتبار أنه لم يحقق درجة النجاح فيها وهى 60% فى أي من الامتحانات المشار إليها ، من ثم يغدو قرار الجامعة قيما تضمنه من إعلان نتيجته بكلية الطب جامعة عين شمس راسبا في درجة ماجستير.