اليوم السابع
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الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب يصفع زميلته لتوبيخه على معاكستها بالغربية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:48 م
الأمن يكشف ملابسات فيديو طالب يصفع زميلته لتوبيخه على معاكستها بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الطلاب بصفع طالبة أثناء تواجدهما أمام مقر إحدى المدارس بمحافظة الغربية.
 
 
 
بالفحص بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية، تبين قيام (طالب بالمدرسة المشار إليها)، بالتعدى على زميلته (طالبة بذات بالمدرسة) بالصفع أمام مقر المدرسة من الخارج، وذلك على إثر قيامها بتوبيخه لمعاكستها أثناء تواجدها أمام مقر المدرسة.
 
 
 
كما تبين ورود بلاغ لشرطة النجدة، بوجود مشاجرة أمام مقر المدرسة، وبالفحص تبين اضطلاع إدارة المدرسة باصطحاب الأطراف لداخلها ورفض أهلية الطالبة إتخاذ الإجراءات القانونية وتم الصلح والتراضى بين الطرفين .

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