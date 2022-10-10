الأمن يكشف ملابسات تداول فيديو على "إنستجرام" لمواطن يشكو من تعدى جاره عليه

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، متضمناً تضرر مالكة الحساب من أحد جيرانها لتعديه عليها وأسرتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مالكة الحساب المشار إليه، وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة)، وباستدعائها وسؤالها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين جارها المشار إليه، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة ، وبإستدعاء المشكو فى حقه وبسؤاله أيد ما سبق وتم الصلح والتوفيق فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .