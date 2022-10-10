الأمم المتحدة: 15 ألفا و952 ضحية مدنية في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية

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ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضى وحتى أمس /الأحد بلغ 15 ألفا و952 شخصا، منهم 6221 قتيلا و9371 مصابا.



وأوضح المكتب الأممي - في تحديث أصدره اليوم الاثنين بجنيف - أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بدونيتسك ولوجانسك بلغ 8653 شخصا، بينهم 3696 قتيلا و4957 مصابا، مشيرا إلى أنه في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة فبلغ عدد القتلى 3297 قتيلا و3571 مصابا، في حين بلغ عدد القتلى في الأراضى التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها 399 قتيلا و1386 مصابا.



وأضاف أنه في مناطق أخرى من أوكرانيا تشمل: (مدينة كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وايفانو فرانكيفسك وخاركيف وخيرسون وكيروفوهراد وميكولايف وأوديسا وسومي وزابورجيا ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وبولتافا وريفني وترنوبل وفينيتسيا ومناطق زيتومير)، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الضحايا فبلغ عدد القتلى 2525 قتيلا و4414 مصابا.



ولفت المكتب الأممي أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات أثار واسعة النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والصواريخ والضربات الجوية.