اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخى الروسى على أوكرانيا تصعيد غير مقبول

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:20 م
الأمم المتحدة: الهجوم الصاروخى الروسى على أوكرانيا تصعيد غير مقبول جوتيريش
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم الصاروخي الروسي على أوكرانيا تصعيد غير مقبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن صدمته من الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن الهدف المستقبلي من الإجراءات الروسية يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا.

وقال ميدفيديف عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين "بالإضافة إلى حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فإن الهدف من أعمالنا في المستقبل يجب أن يكون التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا"، لافتا إلى أن هذا هو موقفه الشخصي.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة