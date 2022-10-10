الأقصر تعلن دعم 120 ألف مواطن ضمن برنامج تكافل وكرامة لدعم الأسر المستحقة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن دعم 120098 من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حتى الآن، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتي لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات الحماية الاجتماعية.

ومن جانبه، أوضح محمد حسين بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، أنه تقوم المديرية بدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال المعاشات الضمانية والمساعدات المالية للأسر من خلال برنامج تكافل وكرامة للفئات الآتية: (الأرامل – المطلقات – الأيتام- العجز- الشيخوخة – أسرة المسجون – الهجر – العانس – الطفل المعاق – أسر المجندين - مساعدات النكبات والكوارث)، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" بالمحافظة 47285 شخصاً، وعدد المستفيدين من برنامج "كرامة" 72813 شخصاً، وذلك بإجمالي 120098 شخصاً.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 7708 شخصا، وعدد الأطفال المستفيدين من المنحة الدراسية 1106 طفلاً، حيث يوجد 3 مراكز تكوين مهني ( الأقصر – أرمنت – إسنا ) وتعمل على التدريب والإنتاج بالحرف المختلفة من حدادة ودوكو وسمكرة وخياطة وخزف ونجارة وطباعة، كما يتم إمداد المشروعات الصغيرة للأسر المنتجة بالقروض التي تمكن الأسر من الاستمرارية في المشروعات بالدعم المالى، وبلغت عدد المشروعات للأسر المنتجة على مستوى المحافظة (1046) مشروع تراكمى