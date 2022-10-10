الأرصاد: الأجواء مائلة للبرودة ليلا وننصح بارتداء جاكت خفيف

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين ضرورة اصطحاب جاكت خفيف خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، خاصة التلاميذ فى المدارس بسبب برودة الأجواء، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية يوميا بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة المعروف بها فصل الخريف.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.