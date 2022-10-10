اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اكثر من 40 عميلا لـ"‏FBI‏" يبحثون عن طفل اختفى فى ظروف غامضة ‏

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:32 م
اكثر من 40 عميلا لـ"‏FBI‏" يبحثون عن طفل اختفى فى ظروف غامضة ‏ طفل اختفى في ظروف غامضة ‏
كتبت نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت السلطات الامريكية إن أكثر من 40 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ‏موجودون على الأرض في سافانا بولاية جورجيا، للمساعدة في البحث عن طفل اختفى في ‏ظروف غامضة منذ ما يقرب من أسبوع.‏
 
وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشاثام إن الطفل كوينتون سيمون ، البالغ من العمر 20 شهرًا ‏، مفقود منذ 5 أكتوبر.‏
 
وفقا لشبكة ايه بي سي، طلبت شرطة مقاطعة تشاثام مساعدة مكتب التحقيقات ‏الفدرالي في اليوم الذي أُبلغ فيه عن اختفاء كوينتون وإن السلطات تواصل "الجهود ‏الحثيثة للعثور عليه" ، حسبما قال قائد شرطة مقاطعة تشاثام جيف هادلي في مؤتمر ‏صحفي يوم الاثنين.‏
 
قال قائد شرطة المقاطعة إن كوينتون شوهد آخر مرة في منزله في سافانا حوالي الساعة 6 ‏صباح الأربعاء من قبل صديق والدته، وبعد أن استيقظت والدة كوينتون ، أبلغت عن ‏فقده حوالي الساعة 9:40 صباحًا ، على حد قوله.‏
 
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن القضية لا يبدو أنها تنطوي على نزاع بشأن الحضانة، ‏وأضاف هادلي يوم الاثنين أن الشرطة على اتصال مع والد كوينتون البيولوجي وقال إنه ‏ليس مشتبهًا فيه.‏
 
قال قائد شرطة المقاطعة إن السلطات "أجرت مقابلات متعددة ونفذت أوامر تفتيش ‏متعددة كما قامت باستطلاع العديد من المناطق الجغرافية المحددة، وأكد هادلي أنه ‏ملتزم بالعثور على إجابات وإيجاد كوينتون.‏
 
 

جورجيا

الولايات المتحدة

التحقيقات الفيدرالي

FBI

الشرطة الأمريكية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة