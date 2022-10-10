اكثر من 40 عميلا لـ"‏FBI‏" يبحثون عن طفل اختفى فى ظروف غامضة ‏

كتبت نهال أبو السعود

قالت السلطات الامريكية إن أكثر من 40 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ‏موجودون على الأرض في سافانا بولاية جورجيا، للمساعدة في البحث عن طفل اختفى في ‏ظروف غامضة منذ ما يقرب من أسبوع.‏

وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشاثام إن الطفل كوينتون سيمون ، البالغ من العمر 20 شهرًا ‏، مفقود منذ 5 أكتوبر.‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، طلبت شرطة مقاطعة تشاثام مساعدة مكتب التحقيقات ‏الفدرالي في اليوم الذي أُبلغ فيه عن اختفاء كوينتون وإن السلطات تواصل "الجهود ‏الحثيثة للعثور عليه" ، حسبما قال قائد شرطة مقاطعة تشاثام جيف هادلي في مؤتمر ‏صحفي يوم الاثنين.‏

قال قائد شرطة المقاطعة إن كوينتون شوهد آخر مرة في منزله في سافانا حوالي الساعة 6 ‏صباح الأربعاء من قبل صديق والدته، وبعد أن استيقظت والدة كوينتون ، أبلغت عن ‏فقده حوالي الساعة 9:40 صباحًا ، على حد قوله.‏

وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن القضية لا يبدو أنها تنطوي على نزاع بشأن الحضانة، ‏وأضاف هادلي يوم الاثنين أن الشرطة على اتصال مع والد كوينتون البيولوجي وقال إنه ‏ليس مشتبهًا فيه.‏

قال قائد شرطة المقاطعة إن السلطات "أجرت مقابلات متعددة ونفذت أوامر تفتيش ‏متعددة كما قامت باستطلاع العديد من المناطق الجغرافية المحددة، وأكد هادلي أنه ‏ملتزم بالعثور على إجابات وإيجاد كوينتون.‏