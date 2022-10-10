اكثر من 40 عميلا لـ"‏FBI‏" يبحثون عن طفل اختفى فى ظروف غامضة ‏

قالت السلطات الامريكية إن أكثر من 40 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي موجودون على الأرض في سافانا بولاية جورجيا، للمساعدة في البحث عن طفل اختفى في ظروف غامضة منذ ما يقرب من أسبوع.
وقالت إدارة شرطة مقاطعة تشاثام إن الطفل كوينتون سيمون ، البالغ من العمر 20 شهرًا ، مفقود منذ 5 أكتوبر.
وفقا لشبكة ايه بي سي، طلبت شرطة مقاطعة تشاثام مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي في اليوم الذي أُبلغ فيه عن اختفاء كوينتون وإن السلطات تواصل "الجهود الحثيثة للعثور عليه" ، حسبما قال قائد شرطة مقاطعة تشاثام جيف هادلي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين.
قال قائد شرطة المقاطعة إن كوينتون شوهد آخر مرة في منزله في سافانا حوالي الساعة 6 صباح الأربعاء من قبل صديق والدته، وبعد أن استيقظت والدة كوينتون ، أبلغت عن فقده حوالي الساعة 9:40 صباحًا ، على حد قوله.
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن القضية لا يبدو أنها تنطوي على نزاع بشأن الحضانة، وأضاف هادلي يوم الاثنين أن الشرطة على اتصال مع والد كوينتون البيولوجي وقال إنه ليس مشتبهًا فيه.
قال قائد شرطة المقاطعة إن السلطات "أجرت مقابلات متعددة ونفذت أوامر تفتيش متعددة كما قامت باستطلاع العديد من المناطق الجغرافية المحددة، وأكد هادلي أنه ملتزم بالعثور على إجابات وإيجاد كوينتون.
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