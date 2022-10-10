اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:56 م
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استشهاد طفل فلسطيني إثر إصابته خلال اقتحام الاحتلال لجنين

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 04:03 م
استشهاد طفل فلسطيني إثر إصابته خلال اقتحام الاحتلال لجنين قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، استشهاد الطفل محمود محمد خليل سمودي (12 عاما)، متأثراً بجروح بالغة، أصيب بها، في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة ومخيم جنين.


وكان أربعة شبان، قد استشهدوا، وأصيب 44 مواطنا بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، في اليوم ذاته.
والشهداء هم: عبد الرحمن فتحي خازم (27 عاما)، ومحمد أبو ناعسة من مخيم جنين، ومحمد محمود براهمة من قرية عنزة (30 عاما)، وأحمد نظمي علاونة من مدينة جنين (26 عاما).

وبوفاته رفع الشهيد سمودي، عدد الشهداء إلى 165، منذ بداية العام الجاري.


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