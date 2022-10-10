ارتفاع التضخم فى الأكوادور 4.12% فى سبتمبر وصناعة النسيج الأكثر تضررا

فاطمة شوقى

سجلت الأكوادور ارتفاعا آخر فى التضخم مع تسجيل مرة أخرى زيادة فى الأسعار، وبلغ معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 4.12٪، وهو ثاني أعلى معدل في العام بعد يونيو، وتعتبر صناعة النسيج الاكثر تضررا فى البلاد.

وأوضح خوسيه إيدالجو ، مدير مؤسسة دراسات التنمية (كوردس) ، أن العودة الى المدارس ايضا موسم شهد تأثرا كبيرا حيث أصبحت الادوات المدرسة واللوازم الاخرى ذات الصلة اعلى مما كانت عليه فى 2021.

وقال المحلل الاقتصادي خورخي كالديرون "ارتفاع أسعار المواد الغذائية تأثر أيضا مرة أخرى ، بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات والمواد الخام المستوردة، بالإضافة إلى ذلك ، بسبب تأثير الظواهر المحلية مثل فقدان المحاصيل بسبب تغير المناخ .

وتمكنت الدولرة والسعر المجمد لبعض أنواع الوقود من الحفاظ على مستويات التضخم منخفضة مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

وقدر كالديرون أن التضخم في نهاية عام 2022 سيكون أعلى من 3.5٪، مع استمرار اسعار المواد الغذائية فى الارتفاع .

وقال بابلو خيمينيز ، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة الصناعة والإنتاج "كان للقطاع الإنتاجي الأكثر تضررا من التضخم فى البلاد ،فعلى الرغم من أن التأثيرات تختلف عادة في كل قطاع وتعتمد على الهيكل الإنتاجي لكل سلسلة ، فإن الزيادة في الأسعار واضحة، وزادت تكاليف المدخلات والسلع الوسيطة والخدمات اللوجستية بشكل كبير، فقد تضاعفت حتى 7 مرات في بعض المناطق في السنوات الأخيرة.

وشهد القطاع الانتاجى ارتفاع فى التضخم 7.45% أى ما يقرب من ضعف التضخم الاستهلاكى، خاصة الآلات والمواد الخام ، بما في ذلك القطن والبوليستر وغيرها المستخدمة في القطاع تأتي من الخارج.