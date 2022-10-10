اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 03:53 م
أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار القمح فى بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% بعد الضربات الروسية على أوكرانيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:40 م
ارتفاع أسعار القمح فى بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% بعد الضربات الروسية على أوكرانيا بورصة ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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ارتفعت تكلفة القمح فى بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% وفقًا لبيانات التداول وتعليقات المحللين، وذلك بعد أن وجهت روسيا ضربات على البنية التحتية الأوكرانية، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت تقارير اليوم الاثنين، أن "أسعار العقود الآجلة لشهر ديسمبر، للقمح ارتفعت فى بورصة شيكاغو للأوراق المالية بنسبة 4.4%، لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل (وحدة قياس لكميات الحبوب 27 كجم تقريبا)".

وقالت شركة الاستشارات الفرنسية "أغريتيل" "بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات فى حوض البحر الأسود".

 


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