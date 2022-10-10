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اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات.. إقرار السياسات العامة واستراتيجيات تنمية الصناعة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 05:00 ص
اختصاصات المجلس الأعلى للسيارات.. إقرار السياسات العامة واستراتيجيات تنمية الصناعة مجلس النواب
كتب أمين صالح

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ذكر مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، أن هناك عدد من الاختصاصات الرئيسية التى يعمل على تحقيقها المجلس خلال الفترة المقبلة من أجل تنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص فى سبيل ذلك بالآتى:
 
إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر ومتابعة تنفيذها.
 
وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
 
اتخاذ كل ما يراه مناسب لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
 
دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات.
 
العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة فى هذا المجال.
 

السيارات

المجلس الاعلى للسيارات

الاخبار

الاقتصاد



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