إيمان كريم: مشاركة ذوى الإعاقة بمنتجاتهم فى معرض تراثنا تشجيع على الإنتاج

كتب ـ محمود راغب

قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة ، أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم في معرض تراثنا بالمنتجات الخاصة بهم سواء التي قاموا على تصنيعها بأنفسهم او من خلال الجمعيات الأهلية من شأنه أن يساعد على دعم دمجهم وتمكينهم مجتمعيا، وكذلك تشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار.

وأضافت كريم ، أن تواجد المجلس بأنشطته في كل المحافل التنموية والثقافية والمجتمعية يساهم في تعريف المجتمع بأكمله بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة وأدوارهم الحقيقية وأنهم أشخاص فاعلين و شركاء أساسيين في تنمية الوطن، ويساعد على التوعية اللازمة بكافة حقوقهم وقضاياهم، وبقانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما أن المجلس يوفر الترجمة بلغة الإشارة لزوار المعرض والجناح كنوع من الإتاحة والتيسير على الأشخاص من الصم وضعاف السمع.

يذكر أنه على هامش افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجناح الخاص بالمجلس.

وخلال اللقاء والافتتاح استمع رئيس مجلس الوزراء وبرفقته عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الصناعة والتجارة، إلى الشرح المقدم من الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قدمت فيه أبرز المعروضات الموجودة في جناح المجلس والمصنوعة بأيدي الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة، وأبرزها المشغولات اليدوية بجميع اشكالها ومشغولات الجلد الطبيعي والكليم اليدوي.

جدير بالذكر، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في معرض تراثنا بجناحه الخاص A 89 بمركز مصر للمعارض الدولية ابتداءً من 9 – 15 أكتوبر يومياً من 11 صباحاً إلى 10 مساءً، ويضم المعرض أضخم تشكيلة من المنتجات اليدوية من مختلف الفنون، مُصنعة بأيدي أكثر من 1000 فنان من ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذه التشكيلة مُعدة بجودة لا تُقارن وبأسعار تنافسية وخصومات تناسب الجميع .