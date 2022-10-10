اليوم السابع
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إيطاليا تدين الهجمات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:58 ص
إيطاليا تدين الهجمات الصاروخية على كييف ومدن أوكرانية أخرى حرب أوكرانيا
فاطمة شوقى

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أدانت إيطاليا، في بيانٍ صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أوكرانية أخرى، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الوزارة إن "إيطاليا تشعر بالرعب إزاء الهجمات الصاروخية الجبانة التي ضربت وسط كييف ومدن أوكرانية أخرى هذا الصباح".

وأضافت "نعيد تأكيد دعمنا الراسخ والوثيق لأوكرانيا وشعبها وقدرتها على التكيف، ونعرب في الوقت نفسه عن إدانتنا الكاملة وسخطنا الشديد لبادرة تزيد من حدة المسؤوليات الروسية في سياق عدوانها غير المبرر".


ايطاليا

اوكرانيا

حرب اوكرانيا

روسيا

هجمات صاروخية



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