إندبندنت: انتقادات لرئيسة وزراء اسكتلندا بعد الإفصاح عن كراهيتها لـ"المحافظين"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نيكولا ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا أثارت جدلا واسعا بعد قولها إنها "تكره المحافظين" فى مقابلة، واتهمت باستخدام "لغة خطرة".

في حديثها إلى بي بي سي خلال مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي في أبردين يوم الأحد ، انتقدت رئيسة وزراء اسكتلندا المحافظين وقال إنها تفضل حكومة حزب العمال في وستمنستر (الحكومة).

,قالت يوم الأحد "إذا كان السؤال بالنسبة لي هو هل أفضل حكومة عمالية على حكومة المحافظين - أنا أكره حزب المحافظين وكل ما يمثلونه - لذلك ليس من الصعب الإجابة على هذا السؤال."

وردًا على سؤال فى نفس البرنامج ، وصف مستشار دوقية لانكستر نديم الزهاوي لغتها بأنها "خطيرة حقًا".

بينما قالت ستورجون إنها تفضل حكومة عمالية ، أضافت: "أن تكون أفضل من حزب المحافظين ليس عائقًا كبيرًا يجب تجاوزه في الوقت الحالي. أعتقد أننا بحاجة لرؤية المزيد من البديل الجذري من حزب العمال بدلاً من مجرد تقليد شاحب."

وأضافت "إذا سألتني هل أعتقد أن حكومة وستمنستر من حزب المحافظين أو حكومة وستمنستر من حزب العمال ستكون جيدة بما يكفي لاسكتلندا ، فإن جوابي على ذلك هو لا."

وقالت الوزيرة الأولى للمذيع إنها تشعر بخيبة أمل لأن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر "تخلى" عن انضمامه إلى الاتحاد الأوروبي.

قالت: "لقد عملت بشكل جيد للغاية مع كير ستارمر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". "أشعر بخيبة أمل حقًا لأن كير ستارمر قد تخلى عن الاتحاد الأوروبي ولم يعد يريد إعادة المملكة المتحدة أو اسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي."