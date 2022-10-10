إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الإثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق سنور في نطاق مركز بني سويف، نتج عنه إصابة 6 أشخاص جميعهم من محافظة سوهاج.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من لامار عبد الرحمن خلف 9 سنوات، مصابه بكدمات وسحجات، سهام عبد الرازق ثابت 35 سنة، مصابه بسحجات وكدمات، عمر علاء عبد الرازق 14 سنة، طالب، مصابًا بسحجات وكدمات شديدة بالركبة، وشقيقه أحمد علاء عبد الرازق 11 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، نسمة محمود حسان 36 سنة، إدارية بالتربية والتعليم، مصابه بكدمات وسحجات، جودى عبد الرحمن خلف الله 5 سنوات، مصابه بإشتباه ما بعد الارتجاج وجروح بالرأس، جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.