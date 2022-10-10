إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص فى الشيخ زايد

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة، في دائرة مركز شرطة قسم الشيخ زايد ثان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقل رجال المرور الى المكان.

وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقل المصابين إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم، ووتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.