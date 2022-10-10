إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة وتروسيكل، على الطريق الدائري في الفيوم بمدخل السلخانة، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة وتروسكل بالطريق الدائري بالفيوم بمدخل السلخانة وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق











