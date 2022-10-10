إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية تروسيكل، طريق" الأشراف- القنايات" بمحافظة الشرقية.



تلقى اللواء محمد صلاح ،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية بطريق" الاشراف- القنايات" مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.











