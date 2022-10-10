اليوم السابع
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إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق ببولاق الدكرور

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 07:27 م
إصابة سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق ببولاق الدكرور اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق الدائرى بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المصابة إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائرى بمنطقة ناهيا التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى.

 

 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

 

 

 


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