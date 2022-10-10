اليوم السابع
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الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:15 ص
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إزالة 37 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 5300 متر في البحيرة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:00 ص
إزالة 37 مكمورة فحم بدون ترخيص على مساحة 5300 متر في البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بسرعة إزالة جميع مكامير الفحم المخالفة للاشتراطات البيئية وغير المطورة.
 
وشددت نائب محافظ البحيرة، على مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بحملة مكبرة لإزالة مكامير الفحم غير المرخصة، وأسفرت الحملة  عن إزالة 37 مكمورة فحم بدون ترخيص  على مساحة 5300 متر بقرية عبد المجيد صالح التابعة للوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
 

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