إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز بنى مزار في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الثالثة من الموجة "الـ 20 "لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر خلال الفترة من 7- 27 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار أعمال إزالة 23 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 21 حالة هندسة ري غرب، وحالتين تعدى أرض زراعية في المهد بقرية صدف.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.