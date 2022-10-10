إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 للإزالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتعدين على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تنفيذ إزالة لـ 19 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، وزراعة بمركزى أسيوط وأبوتيج خلال حملات الإزالات التى تتم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 التى تستمر حتى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ أسيوط، أن حالات التعدى التى تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 11 حالة تعد بمبانى على مساحة 6170 مترا و8 حالات تعدى على مساحة 468 فدان أراض زراعية واملاك دولة مركزى أبوتيج وأسيوط خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ومسئولى حماية الأراضى وأملاك الدولة والرى والجمعيات الزراعية وجهات الولاية وبالتعاون مع مديرية الأمن وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

وأكد محافظ اسيوط، على استمرار تنفيذ تلك الإزالات ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل وذلك عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من الإزالات فى الموجة الـ20 مؤكداً على متابعته الدورية، والمستمرة لحملات الإزالة التى تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية الأجهزة المعنية فى هذا الشأن من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة بتفاصيل الإزالات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



إزالات تعديات ضمن الموجة 20 (8)



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إزالات تعديات ضمن الموجة 20 (4)



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إزالات تعديات ضمن الموجة 20 (1)