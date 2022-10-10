إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

صرح شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، أنه تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقروى العباسية بإجمالى مساحات 5775 م2 ، مشيراً إلى استمرار الجهود وتنظيم الحملات لإزالة كافة التعديات والمخالفات والحفاظ على أملاك الدولة.



وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار الحملات ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وتابع بأن ذلك أيضاً طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في إسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعدين والمخالفين.