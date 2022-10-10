إخماد حريق داخل مخزن أدوية في العباسية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد حريق اشتعل داخل مخزن أدوية بمنطقة العباسية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، ليتم محاصرته ومحاولة السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن بمنطقة العباسية، وتمت الاستعانة برجال الحماية المدنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء، لمحاولة محاصرة الحريق وإخماده ومنع امتداده الى المجاورات.

وانتقل رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة الى المكان ليتم الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة و معرفة الأسباب النهائية التى ادت الى اندلاع النيران فى المكان.