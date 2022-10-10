وذكر بيان لمكتب المدعي العام الأوكراني - نقلته وكالة أنباء يوكرن فورم الأوكرانية - "أن عدد القتلى والجرحى من الأطفال جراء العملية العسكرية الروسية بلغ حتى اليوم 1226، حيث قتل 422 طفلا وأصيب 804 آخرون".. مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق، لافتا إلى أنه تضررت 2608 مؤسسات تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منها 313 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل.

بدوره، أكد مساعد وزير الداخلية الأوكرانية روستيسلاف سميرنوف، مقتل 8 مدنيين على الأقل وإصابة 24 آخرين، وذلك جراء القصف الصاروخي الذي شهدته العاصمة كييف صباح اليوم.

وأشار المسئول الأوكراني - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن القصف تسبب أيضا في اشتعال النيران في ست سيارات وتضرر 15 مركبة أخرى.

من ناحيته، قال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن البنية التحتية الحيوية في العاصمة الأوكرانية قد تعرضت لقصف عنيف.. مضيفا أن جميع خدمات الطوارئ تعمل على الأرض في الوقت الحالي.

وفي السياق ذاته، أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أن الهجمات الروسية ضد البنية التحتية المدنية في مدينة (زابورجيا) الأوكرانية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف.

وأوضح الوزير - في تصريحات اليوم - أن حماية المدنيين ليست خيارًا، ولكنها واجب بموجب القانون الدولي.. مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين.

وعلى صعيد متصل، أفاد فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية التابعة للجيش الأوكراني في مدينة (دنيبروبتروفسك) الجنوبية، بأن القوات الروسية فتحت النار وقصفت أربع مناطق في المدينة باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ من طرازي "جراد" و "أوراجان" المتعددة والمدفعية الثقيلة.

وكتب ريزنيشنكو منشورًا عبر موقع "تليجرام" نقلته وكالة أنباء /يوكرن فروم/ الأوكرانية الرسمية، "أن من بين هذه المناطق، نيكوبول وتشيرفونوهريفكا وميروف، حيث تعرض أكثر من 30 مبنى سكني ومنزل في نيكوبول لأضرار جسيمة، فضلاً عن إتلاف العديد من السيارات وخطوط أنابيب الغاز وشبكات الكهرباء وبسبب القصف، انقطعت الكهرباء عن أكثر من ألفي منزل قبل أن يتمكن مهندسو الطاقة من إعادة التيار الكهربائي لمعظمهم".

وأضاف "أن القوات الروسية أطلقت في منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي صاروخين على منطقتي "سينيلنيكوف" و "بافلوهراد" غير أن وحدات الدفاع الأوكرانية المضادة للطائرات استطاعت تدمير هاذين الصاروخين".

وأفادت تقارير إخبارية بأن سلسلة الانفجارات التي هزت العاصمة كييف صباح اليوم /الاثنين/؛ أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين.

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرن فروم) الأوكرانية، أن الانفجارات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.. مضيفة "سوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقا، لأنه لا يمكن تحديد عدد الضحايا حتى الآن، حيث لا تزال السلطات تعمل على تفقد والتحقق من الملابسات والحقائق حول هذه الانفجارات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022، في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي: "لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا" بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة، والتي قال أمينها العام أنطونيو جوتيريش إن "الضمّ يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".