أوغندا والصومال يبحثان سبل تعزيز استقرار المنطقة والعلاقات الثنائية

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بحث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين، مع نظيره الأوغندي يويري كاغوتا موسيفيني، في العاصمة الأوغندية كمبالا، سبل تعزيز استقرار المنطقة والعلاقات الثنائية بين الصومال وأوغندا.



وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الرئيس الصومالي أطلع نظيره الأوغندي على النضال المشترك للشعب الصومالي والحكومة للقضاء على مليشيات "الشباب" الإرهابية التي اعتادت على سفك دماء الشعب الصومالي، وتهدد التنمية والاستقرار في جميع دول المنطقة.



وهنأ الرئيس الصومالي شعب وحكومة أوغندا بالذكرى الستين لاستقلال بلادهم، مشيرًا إلى أن شعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية ممتنون لدور الجيش الأوغندي لتحقيق السلام في الصومال.



من جانبه، أشاد رئيس جمهورية أوغندا يويري كاغوتا موسيفيني بالحكومة الصومالية لما حققته من إنجازات فاعلة في الحرب ضد الإرهاب والمناطق المحررة، مؤكدًا دعم بلاده في تحقيق السلام وإعادة الإعمار في الصومال.



كما شكر الرئيس موسيفيني نظيره الصومالي والوفد المرافق له الذين شاركوا في الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال بلاده، وأشار إلى أن الصومال كان في طليعة الدول الداعمة للنضال من أجل الحرية في أوغندا.