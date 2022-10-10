أهالى قرى جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء يحتفلون بالمولد النبوى الشريف

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت ساحة زاوية الشيخ خلف بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، شارك فيه المئات من أبناء قرى الشيخ زويد، وبحضور ومشاركة رموز وقيادات دينية ومجتمعية وجهات رسمية من كل أنحاء المحافظة.

تضمنت مظاهر الاحتفال إلقاء أناشيد ذكر من تراث قصائد الصالحين فى مدح النبى، قام بإلقائها الأشبال والشباب من مختلف الأعمار، وبدوره القى الشيخ عرفات خضر سالمان، أحد رموز المنطقة مسئول الساحة، كلمة خلالها أكد على ضرورة استحضار صفات النبى ومسلك حياته فى التسامح والبعد عن الحرام وبناء الأوطان والنهوض بالشباب ورعاية النشئ والحث على تعمير الأرض.

وطالب الأهالى بالبعد عن كل ما يخرب الأوطان من الحرام، والسعى للرزق الحلال بزراعة الأرض وتعميرها بسواعد المخلصين لدينهم وبلادهم.

وفى كلمته أشاد الدكتور مهدى النصايرة، الأستاذ بجامعة العريش بمستوى أداء الجيل الجديد من الشباب فى الأهتمام بوسطية الدين لافتًا إلى أأهمية رعايتهم والأهتمام بهم باعتبارهم نموذج لما أوصانا به النبى ونحن نخلد سيرته فى يوم مولده لتبقى الأمة فى امان وسلام.

وفى سياق متصل شهدت مدينة الشيخ زويد احتفالات بالمولد النبوى الشريف نظم فى ساحة زاوية الشيخ زويد، وتضمن فقرات أنشادية منوعة لأطياف من سيرة النبى بحضور عدد كبير من الأهالى والقيادات المجتمعية.

كما تواصلت فى مراكز الشباب والرياضة بعموم بمحافظة شمال سيناء الأحتفالات بالمولد النبوى الشريف بندوات توعوية شارك فى تقديمها أئمة الأوقاف وبحضور ومشاركة الشباب.



احتفال أهالى شمال سيناء بالمولد النبوى الشريف (2)



جانب من احتفال المولد النبوى الشريف



احتفال أهالى شمال سيناء بالمولد النبوى الشريف



احتفال أهالى الشيخ زويد بشمال سيناء بالمولد النبوى الشريف

الشباب يحتفلون بالمولد النبوى الشريف



احتفال أهالى شمال سيناء بالمولد النبوى الشريف (7)