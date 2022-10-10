اليوم السابع
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أمين عام الناتو يدين الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 08:04 م
أمين عام الناتو يدين الهجمات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبج
وكالات

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أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبج - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، عن إدانته للهجمات الروسية على البنية التحتية فى أوكرانيا.

وقال ستولتنبج، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية في أوكرانيا .. سيواصل حلف الناتو دعم الشعب الأوكراني الشجاع للرد على العدوان الروسي طالما استغرق الأمر ذلك"


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