أمين الأعلى للآثار: 40 صحفيا عالميا شاركوا في تغطية حفل أزياء الأقصر

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور مصطفى وزيري ، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عرض الأزياء العالمي في معبد حتشبسوت في الأقصر بدأ الإعداد له منذ عام كامل، وتم تأجيل الحفل من شهر مارس الماضي حتى شهر أكتوبر الحالي بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء أخذوا 3 فنادق.

وكشف الدكتور مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن حفلة أزياء الأقصر العالمي رافقهم 40 صحفيا يعملون في صحف عالمية كبرى قادمين من كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عن الزيارة عبر منصاتهم الإعلامية.

ورد الدكتور مصطفى وزيري، على انتقادات السوشيال ميديا التي تدعي خوفهم من تدمير الآثار المصرية من مثل هذه الحفلات، قائلا: "لن يسمح أي موظف في وزارة الآثار بالاعتداء على الاثار المصرية، والآثار كانت مهملة ومكسرة وتم اعادة ترميمها والترويج لها عالميا"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير ومظهر جديد أثناء تنظيم حفل ازياء الاقصر العالمي.