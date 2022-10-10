اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 11:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أمين الأعلى للآثار: 40 صحفيا عالميا شاركوا في تغطية حفل أزياء الأقصر

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:27 م
أمين الأعلى للآثار: 40 صحفيا عالميا شاركوا في تغطية حفل أزياء الأقصر الدكتور مصطفى وزيري
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عرض الأزياء العالمي في معبد حتشبسوت في الأقصر بدأ الإعداد له منذ عام كامل، وتم تأجيل الحفل من شهر مارس الماضي حتى شهر أكتوبر الحالي بسبب الأحداث العالمية، لافتا إلى أن البعثة التي رافقت عرض الأزياء أخذوا 3 فنادق.
 
وكشف الدكتور مصطفى وزيري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن أن حفلة أزياء الأقصر العالمي رافقهم 40 صحفيا يعملون في صحف عالمية كبرى قادمين من كل أنحاء العالم، مؤكدا أن هؤلاء الصحفيين كتبوا عن الزيارة عبر منصاتهم الإعلامية.
 
ورد الدكتور مصطفى وزيري، على انتقادات السوشيال ميديا التي تدعي خوفهم من تدمير الآثار المصرية من مثل هذه الحفلات، قائلا: "لن يسمح أي موظف في وزارة الآثار بالاعتداء على الاثار المصرية، والآثار كانت مهملة ومكسرة وتم اعادة ترميمها والترويج لها عالميا"، لافتا إلى أن وزارة الداخلية قامت بمجهود كبير ومظهر جديد أثناء تنظيم حفل ازياء الاقصر العالمي.

وزارة الاثار

مصطفى وزيرى

امين الاعلى للاثار

حفل ازياء الاقصر

الاقصر

حديث القاهرة



الموضوعات المتعلقة

مصطفى وزيرى: تعميم السيارات الصديقة للبيئة بالمناطق الأثرية قريبا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:13 م

مصطفى وزيري: اكتشفنا أواني فخارية بداخلها جبن بيضاء

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:21 م

مصطفى وزيرى يشارك فى حفل افتتاح معرض "الهجرة على خطى النبى" بالسعودية

السبت، 30 يوليه 2022 11:00 م

مصطفى وزيرى: 12 موقعا أثريا على مستوى الجمهورية فقط تم رفع رسوم دخولها

الأحد، 12 يونيو 2022 11:37 م

مصطفى وزيري: اكتشاف أول بردية كاملة طولها 9 أمتار ونتوقع حديثها عن كتاب الموتى

الإثنين، 30 مايو 2022 06:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة