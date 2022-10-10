"أميرة" ملازم أول تحت الاختبار قبل تخرجها: الدراسة بكلية الشرطة تجربة مختلفة

كتب محمود عبد الراضى – محمد عبد العظيم – محمد عبد المجيد

قالت أميرة عادل ملازم أول تحت الاختبار، والتي تتخرج ضمن دفعة كلية الشرطة 2022، إنها فكرت في الانضمام إلى الأكاديمية بعد الانتهاء من الدراسة في كلية الإعلام، متابعة: "بحثت وعرفت أن الدراسة تكون لمدة 10 شهور وأتخرج ملازم أول وقررت خوض التجربة.. ودي كانت تجربة مختلفة وكان القرار بالتقديم في الأكاديمية".

وأضافت في تصريحات لها: "بعد الاختبارات الخاصة بالكلية تم قبولي في كلية الشرطة وإبلاغي بهذا الأمر.. ومن ضمن الاختبارات تشمل اختبارات القوام واختبارات نفسية وطبية وطبي متقدم وصولا إلى كشف الهيئة".

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة، يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.