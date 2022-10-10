اليوم السابع
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ألمانيا تعتزم إقالة رئيس وكالة الأمن المعلوماتي لارتباطه بروسيا

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 02:27 م
ألمانيا تعتزم إقالة رئيس وكالة الأمن المعلوماتي لارتباطه بروسيا آرني شونبوم
كتبت: هناء أبو العز

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تعتزم ألمانيا إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية، حسب ما قالت مصادر حكومية لوكالة فرانس برس الاثنين.
 
وقالت وزارة الداخلية إنها "تنظر بجدية إلى التقارير" و"تحقق فيها بشكل شامل".
 
وكان شونبوم قد شارك في 2012 في إنشاء مؤسسة مقرها برلين تعرف باسم "مجلس الأمن السيبراني ألمانيا" لتقديم المشورة للشركات ووكالات الحكومة وأصحاب القرار، في ما يتعلق بقضايا الأمن المعلوماتي.
 
وتتعرض المؤسسة حاليا لانتقادات حادة على خلفية ما يتردد عن صلات لها بأجهزة الاستخبارات الروسية، وبحسب تحقيق أجراه برنامج ساخر على شبكة زد دي إف التلفزيونية، فإن شونبوم لا يزال مرتبط بالمؤسسة.
 
وتحدثت صحيفة هاندلسبلات عن "استياء كبير" داخل الحكومة من جراء الاتهامات، وذكرت أن وزارة الداخلية "تنظر في كافة الخيارات في ما يخص التعاطي مع الوضع".
 
ونفى مجلس الأمن السيبراني ألمانيا الاتهامات في بيان نشر على موقعه الالكتروني الإثنين ووصفها بـ"السخيفة".
 
واتهمت ألمانيا في السنوات الأخيرة روسيا بالوقوف وراء محاولات تجسس إلكتروني.
 
 
وتعود آخر أكبر تلك المحاولات التي يُتهم فيها قراصنة روس، إلى هجوم الكتروني في 2015 شل شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبوندستاج (مجلس النواب) ما أدى إلى انقطاع الانترنت عن المجلس برمته لأيام ريثما تم تصليح الشبكة.
 
وحذرت الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي من أن شركات وأفرادا وبنى تحتية حيوية تواجه خطر التعرض لهجمات معلوماتية روسية.
 
وتأتي الاتهامات بحق شونبوم في وقت تجري الشرطة الألمانية تحقيقا في عمل "تخريبي" استهدف بنى تحتية للسكك الحديد، بينما وجه بعض المسؤولين أصابع الاتهام إلى روسيا في أعقاب تفجيرات طالت خطوط أنابيب نورد ستريم.
 
وقُطعت كابلات اتصالات مهمة في موقعين السبت، ما أرغم خدمات سكك الحديد على التوقف لثلاث ساعات وتسبب بفوضى لآلاف المسافرين.
 

آرني شونبوم

المانيا

الامن المعلوماتى

روسيا



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