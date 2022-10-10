ألمانيا تدين الهجمات الروسية الأخيرة على كييف

وكالات

أدانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرشت بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على كييف والعديد من المدن الأخرى في أوكرانيا.

وقالت لامبرشت "إن السكان المدنيين الأوكرانيين يعانون أكثر من غيرهم من القصف المتزايد على البنية التحتية الحيوية، وسلوك روسيا هو تصعيد غير مقبول ومن الضروري الاستمرار في دعم أوكرانيا في صراعها، خاصة مع أنظمة الدفاع الجوي الحديثة".

وأوضحت أن ألمانيا ستسلم أوكرانيا أول أربع وحدات من أنظمة الدفاع الجوي طراز "IRIS-T SLM" في غضون أيام، مضيفة "تجدد إطلاق الصواريخ على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة".

وأفادت شبكة (دويتشه فيله) الألمانية بأن مبنى كبيرا يضم قنصلية ألمانية في كييف تضرر من الضربات الجوية الروسية، إلا أن هذا المقر غير مستخدم منذ انطلاق العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا في فبراير الماضي.