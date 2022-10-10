اليوم السابع
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أكرم القصاص: أكاديمية الشرطة تضاهى التطورات العالمية نوعا وأداء

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:53 م
أكرم القصاص: أكاديمية الشرطة تضاهى التطورات العالمية نوعا وأداء اكرم القصاص
الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن أكاديمية الشرطة الأكبر والأضخم على مستوى عقود، مشيرا إلى أنها تضاهي التطورات بشكل كبير، حيث تحدث مناهجها، متابعا: "تطور رجل الشرطة العصرى الذى يتميز بالعلم والتطور مع التكنولوجيا ومراعاة القانون".

 

أضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، ما شهدناه اليوم فى حفل تخرج دفعة جديدة بكل الشرطة يدعو إلى الفخر، لأننا نكتشف أن هناك تطور نوعى وشكلى فى الآداء فيما يتعلق بالمناهج والمشاركة لرجال وسيدات الشرطة.

 

وذكر" القصاص" أن ضابطات الشرطة على مستوى عالى من الكفاءة، حيث يقومون بالتحامات وحراسات تضاهى ما كان قاصرا على الرجال ، وهو جزء مهم من نجاح أكاديمية الشرطة ، من حيث الكفاءة والعلم، فضلا عن أن هناك عدد كبير حاصلون على دراسات عليا ودبلومات فى القانون.


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