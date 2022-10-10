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أكاديمية الشرطة تشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من الطلاب

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 06:00 ص
أكاديمية الشرطة تشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من الطلاب أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تشهد أكاديمية الشرطة، حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب اليوم، حيث تعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال.

والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

 

اكاديمية الشرطة

كلية الشرطة

اخبار الداخلية

وزارة الداخلية



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