أسعار الذهب تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1085جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1085 جنيها بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 : 1085 جنيها.

عيار 24 : 1240 جنيها.

عيار 18 : 930 جنيها.

عيار 14 : 718.7 جنيه.

الجنيه الذهب: 8680 جنيه.

وقد تشهد أسعار الذهب على مدار الساعات القادمة تغيرات كبيرة مع استمرار التداول على الذهب في مصر وإعادة فتح التداول على الذهب في البورصات العالمية بعد توقف التداول أمس بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب.

الذهب في أسبوع

شهد سوق الذهب ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ ليفقد الذهب 33 جنيها للجرام الأسبوع الماضي ثم ارتفع السعر 22 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتتخطي أونصة الذهب مستويات 1705 دولارات بعد هبوط إلي 1660 دولارا، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية، ثم هبط مؤشر الذهب إلي 1886 دولارا اليوم.