أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الاثنين كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 7.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 4.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية بـ25‎ جنيها.

- فاصوليا بـ24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- جوافة بـ15 جنيها.

ـ رمان بـ12 جنيها.

- البامية بـ25 جنيها.