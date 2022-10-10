أسعار الخضراوات فى مصر اليوم.. الطماطم من 2 لـ 4 جنيهات للكيلو

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الخضار، في سوق الجملة اليوم الاثنين استقرار ملحوظ وبلغ سعر كيلو الطماطم 2 إلى 4 جنيهات وسجل سعر البطاطس 3.5 إلى 5.5 جنيه، فيما بلغ سعر البصل 2 إلى 4 جنيهات والكوسة 3.5 إلى 5.5 جنيه.

وأكدت شعبة الخضار في الغرف التجارية، استمرار الاستقرار في الأسواق مع تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي ينعكس على سعر السلع بالإيجاب ويخلق حالة من الاستقرار الدائم في الأسعار، وتكون حركة السعر في مستوى محدود للغاية.

وبلغ سعر الجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والفاصوليا 9 إلى 15 جنيها والباذنجان 2 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الرومي 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الأبيض 2 إلى 4.5 جنيه والفلفل الرومي البلدي 3 إلى 5.5 جنيه والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 8 جنيهات والملوخية 2.5 الى 3.5 جنيه والخيار الصوب 3 إلى 5 جنيهات.

وبلغ سعر البامية 14 إلى 20 جنيها والسبانخ 4 إلى 6 جنيهات والقلقاس 4 إلى 6 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها والبنجر 2 إلى 4 جنيهات والخس 10 جنيهات والكابوتشي 3.5 جنيه.