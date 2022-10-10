أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 10-10-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 10-10-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.351 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 431.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 11.97%، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 172.5 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.2 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 20.2 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 9948 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1903 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4025 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3497 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 43 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.805 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.41%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.84%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.093 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.92%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس-1 بسعر إغلاق 0.265 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.24%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.77%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 27.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 5.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.68%.