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أخبار 24 ساعة.. الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال وزارة الصحة والسكان
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

 

حياة كريمة: شاركنا بجناح كامل فى معرض تراثنا ممثلين لكل المحافظات

التموين: نتوقع انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة ونستهدف مخزون استراتيجى لمدة عام
 
الحكومة تكشف حقيقة تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال"
 
الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية
 
الإسكان: وحدات سكن لكل المصريين جاهزة للاستلام فى أكثر من 70 مركزا ومدينة
 
الصحة: تطعيم أكثر من 18 ألف عامل بشرم الشيخ ضمن خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ
 

 


وزارة الصحة

شلل الاطفال

اكتشاف حالات مصابة بشلل الاطفال

اخبار مصر



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