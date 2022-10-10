أخبار 24 ساعة.. الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
حياة كريمة: شاركنا بجناح كامل فى معرض تراثنا ممثلين لكل المحافظات
التموين: نتوقع انخفاض أسعار السلع الفترة المقبلة ونستهدف مخزون استراتيجى لمدة عام
الحكومة تكشف حقيقة تداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض "شلل الأطفال"
الصحة: غير صحيح اكتشاف حالات مصابة بشلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية
الإسكان: وحدات سكن لكل المصريين جاهزة للاستلام فى أكثر من 70 مركزا ومدينة
الصحة: تطعيم أكثر من 18 ألف عامل بشرم الشيخ ضمن خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ
وزير التموين: ميزانية دعم الخبز 51 مليار جنيه سنويا وحافظنا على الرغيف المدعم
الأوقاف تطلق مسابقة "معاني القرآن الكريم" جزء "عم يتساءلون" حفظا وفهما وتفسيرا
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