نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تنفذ التطوير فى كافة القطاعات بدون ضوضاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ التطوير في كافة القطاعات، متابعا: "اسمحوا لى أن اقول لكل المصريين.. اوعوا تتصورا فيه قطاع من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره.. بفضل الله نعمل على تطوير كافة القطاعات.. بنشتغل من غير ضوضاء.. ومش بنقول هنعمل هيكلة وإصلاح". وزير الحج والعمرة السعودى: إلغاء القيود الصحية لتسهيل قدوم المعتمرين من مصر أعلن وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلغاء كافة الشروط والقيود الصحية والإجرائية للمعتمرين المصريين. "التموين": متوسط مخزون السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع جديد لطرح السلع الغذائية بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 6700 متر مربع للفرع باستثمارات تقدر بما يقرب 190 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة، بحضور محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.

التعليم تحذر من منع غير مسددى المصروفات من دخول المدارس أو ربطها بتسليم الكتب وجهت المديريات التعليمية المدارس باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما حذرت أيضا من عدم حرمان أي طالب لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة أو ربطها باستلام الكتب، مع ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتكثيف المتابعة والمرور اليومي على المدارس، وتكثيف دور لجنة الكوارث والأزمات في جميع المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وتغطية الوصلات الكهربائية. انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة مائية صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم. النقل: وصول 4 ماكينات لحفر الخط الرابع للمترو نهاية الشهر الجارى استقبل المهندس كامل الوزير- وزير النقل، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها. السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول.. صور ناشدت الهيئة القومية ل سكك حديد مصر جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة . مصر تحصل على جائزة أسرع إنترنت ثابت فى أفريقيا فى 2022 حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ حيث تصدرت مصر الترتيب فى الربعين الأول والثانى من عام 2022. رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ" بعد الموافقة المبدئية على قانون "صناعة السيارات" رفع المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس اليوم، التى ترأسها، معلنا أن الجلسة القادمة تعقد غدا الساعة الحادية عشر، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم. القوى العاملة تعلن عن 1000 فرصة عمل جديدة للشباب بمشروع محطة الضبعة النووية أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان صحفي اليوم الإثنين، عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان بتوفير 1000 فرصة عمل للشباب، في العديد من التخصصات، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين، بالإضافة إلى توفير مزايا أخرى من التأمين الصحى والاجتماعى وانتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة. بدء التقديم في المسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال 12 أكتوبر وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول فى تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل)، ما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين فى الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية. أسعار الذهب تنخفض 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1085جنيها للجرام تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 مستهل تعاملات الأسبوع تراجع بحوالي 10 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1085 جنيها بدون إضافة مصنعية.