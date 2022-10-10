"التموين": متوسط مخزون السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر

افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع جديد لطرح السلع الغذائية بالتجمع الخامس بمساحة تتجاوز 6700 متر مربع للفرع باستثمارات تقدر بما يقرب 190 مليون جنيه، ويوفر 500 فرصة عمل مباشرة بجانب فرص العمل غير المباشرة، بحضور محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد سعده رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد.