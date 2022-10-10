أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة 2022

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور عددا من الشخصيات العامة ورموز الدولة.

الرئيس السيسي من كلية الشرطة: "كل الاحترام والمحبة لأسر الشهداء" حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر لأسر الشهداء، قائلا: "هبدأ كلمتي غير المخططة بكلمة لأسر الشهداء الأول.. كلامي ليهم كله احترام ومحبة.. احترام للعطاء اللى أتقدم لأجل خاطر بلدنا وشعبنا.. وعايز أقول لكل الأسر اللى موجودة معانا.. اوعي تفتكروا.. والكلام ده قولته قبل كده وبأكده.. الدماء اللى قدمت والأرواح اللى راحت عند ربها.. تمن بسيط.. ده في رقبتنا إحنا في شعب مصر كله.. وعند ربنا سبحانه وتعالي".

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تنفذ التطوير فى كافة القطاعات بدون ضوضاء أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ التطوير في كافة القطاعات، متابعا: "اسمحوا لى أن اقول لكل المصريين.. اوعوا تتصورا فيه قطاع من قطاعات الدولة لم نعمل على تطويره.. بفضل الله نعمل على تطوير كافة القطاعات.. بنشتغل من غير ضوضاء.. ومش بنقول هنعمل هيكلة وإصلاح".

رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت والبتروكيماويات أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وزير الداخلية: نؤكد التكاتف بين جناحي الأمن لتحقيق العبور نحو الجمهورية الجديدة رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، متابعا: "نشهد اليوم حفل تخرج صفوة من شباب هذا الشعب العظيم سيفنون فى شموخ وعزيمة لا تلين مدركين نبل الرسالة فى قيم الولاء والانضباط لتتواصل على مر العصور، ليضرب رجال الشرطة أروع الأمثلة فى التضحية والوفاء والدفاع عن الوطن". التعليم تحذر من منع غير مسددى المصروفات من دخول المدارس أو ربطها بتسليم الكتب وجهت المديريات التعليمية المدارس باتخاذ الاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما حذرت أيضا من عدم حرمان أي طالب لم يسدد المصروفات من دخول المدرسة أو ربطها باستلام الكتب، مع ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في دفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتكثيف المتابعة والمرور اليومي على المدارس، وتكثيف دور لجنة الكوارث والأزمات في جميع المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الواجبة استعدادا لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وتغطية الوصلات الكهربائية. الصحة: مصر لديها نظام قوى من برنامج التطعيمات والتقصى للأمراض الوبائية أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه غير صحيح انتشار فيروس شلل الأطفال في أى من محافظات الجمهورية أو في المجارى الخاصة بالمياه أو الصرف الصحى. الأرصاد: الأجواء خريفية ونتأثر برياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مائلة للحرارة علي شمال البلاد نهارا لطيفة ليلا وينخفض الإحساس بدرجة الحرارة بسبب نشاط الرياح ليلا؛ وتكون الفرصة مهيأة لتكون الشبورة في الصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. التعليم تصدر قرارا وزارياً بتعديل ضوابط الإعفاءات من المصروفات الدراسية أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم. النقل: وصول 4 ماكينات لحفر الخط الرابع للمترو نهاية الشهر الجارى استقبل المهندس كامل الوزير- وزير النقل، فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها. بدء التقديم في المسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال 12 أكتوبر وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول فى تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل)، ما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين فى الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

انخفاض طفيف فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1095 جنيها تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، مستهل تعاملات الأسبوع تراجع 5 جنيهات لتسجل الأسعار هبوط بالتعاملات الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1095 جنيها بدون إضافة مصنعية.

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