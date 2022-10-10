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أبناء العريش ينقذون شابا من السجن ويدعمون مشروعاته المتعثرة بـ250 ألف جنيه

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 10:57 ص
أبناء العريش ينقذون شابا من السجن ويدعمون مشروعاته المتعثرة بـ250 ألف جنيه العريش - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تمكن مجموعة من شباب شمال سيناء المتطوعين، من توفير 250 ألف جنيه تبرعات لشاب من مدينة العريش، تعثر فى سداد ديون مشروعاته، وصدرت ضده أحكام بالسجن.

وقال إسلام عابد، أحد الشباب، إن أحد أبناء مدينة العريش المعروفين أنهم يقومون بدعم الشباب ومؤازرة الجهود فى الحملات الخيرية، تعرض لخسارة مشروعات خاصة به بدأت بقروض، وانتهت بخسارة، وأصيب على أثرها بالأمراض، وصدرت ضده أحكام بالسجن.

أضاف أنه تمكن من تسوية مديونياته مع البنوك وتبقى نسب من الفوائد والديون وصلت لنحو 250 ألف جنيه عجز عن توفيره، وكان لابد من ضرورة تحرك المجتمع من أهالي سيناء لمؤازرته تسديد ديونه.

وتابع أنهم قاموا بتنظيم حملات لإنقاذ حياة الشاب بعد ان تم توفير رقم للتبرع يتولاه أحد أبناء عائلته المشهود لهم بالأمانة، وعبر وسائل التواصل الإجتماعى تم الدعوة للتبرع والتى قام بها رموز من أبناء مدينة العريش من الشباب، حتى تم توفير المبلغ وجاري إنهاء إجراءات السداد، وإنطلاق صاحب الدين من جديد لحياته بلاقيود.

 


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